Studie zu Freundschaft: «Freundschaften spielen sich nur noch online ab!»

1 / 5 In der Schweiz gaben 2017 laut einer Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) 38 Prozent der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren an, einsam zu sein. Getty Images Für Soziologin Katja Rost spielen Veränderungen in der modernen Gesellschaft eine Rolle: «Es ist ein Trend in den westlichen Gesellschaften, dass das soziale Kapital, also der Grad des gemeinschaftlichen Zusammenhalts, abnimmt.» UZH/John Flury Psychologe Felix Hof betreut regelmässig Betroffene in seiner Praxis in Zürich: «Viele meiner Patientinnen und Patienten sagen von sich selbst, dass sie keine Freunde haben.» 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Eine Studie zeigt: Jeder siebte Amerikaner und jede zehnte Amerikanerin hat keine Freunde. Auch in der Schweiz gibt es Betroffene.

Schuld daran sollen, laut Experten, die fehlende Work-Life-Balance und Digitalisierung sein.

Bei der 20-Minuten-Community gibt es Leser und Leserinnen, die bewusst auf das Alleinsein setzen, andere wünschen sich mehr Freunde und Freundinnen.

«Reich sind nur die, die wahre Freunde haben», sagte schon damals der Historiker Thomas Fuller. Doch nicht jeder kann mit diesem Reichtum rechnen, wie eine amerikanische Studie zeigt: Jeder siebte Amerikaner und jede zehnte Amerikanerin hat nämlich keine Freunde. Und damit sind sie nicht alleine, denn auch in der Schweiz gibt es Betroffene.

In der Schweiz gaben 2017 laut einer Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) 38 Prozent der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren an, einsam zu sein – das soll, laut Experten, an der fehlenden Work-Life-Balance und der Digitalisierung liegen. Auch in der 20-Minuten-Community gibt es einige Leser und Leserinnen, die sich nach richtigen Beziehungen zu anderen sehnen.

«Viele Verbindungen sind aus Zweck»

OnlineNinja weiss, woran es liegt, dass Freundschaften heutzutage immer weniger werden: «Ich denke, ein grosses Problem ist, dass die Leute nicht mehr face to face reden können. Man muss rausgehen und sich trauen! Nur so kann etwas entstehen.»

Auch hansi1234 hat eine klare Meinung: «Eine Person, die ehrlich zu sich selbst und den Menschen rundherum ist, hat nie viele Freunde.» Ausserdem findet er: «Viele menschliche Bindungen sind auch einfach nur aus Zweck, sei es aus Einsamkeit, Angst vor dem Alleinsein, Partyfreunde …»

«Freundschaften spielen sich nur noch auf dem Handy ab»

Ducess wundert das Ergebnis der Studie nicht, wie sie erklärt: «Freundschaften scheinen sich mehrheitlich nur noch per Handy oder PC abzuspielen. Im Bus oder der Bahn hat jeder seinen Blick nur noch auf dem Handy, wie Roboter. Wer neben einem sitzt, wird gar nicht mehr wahrgenommen.»

Ähnlich sieht es Perikles: «Handys, die Pandemie, Abstand, wo es nur geht. Der gesamte heutige Zeitgeist ist auf Einsamkeit ausgerichtet.» Genau das findet Leserin Antonia.Ruckli aber gut: «Alleine sein hat auch etwas Schönes, sich selbst richtig kennen lernen und sich selbst beschäftigen können – das ist auch wichtig.»

Hast du Freunde/Freundinnen? Ja, ich würde sogar sagen, dass ich einen ziemlich grossen Freundeskreis habe. Ja, aber nur wenige. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich habe keine Freunde oder Freundinnen – finde ich aber auch gut so. Nein, ich hätte aber so gerne Freunde/Freundinnen. Ich will nur das Resultat sehen.

«Es gibt Apps, um Leute kennenzulernen»

Was kann man tun, um Freunde und Freundinnen zu finden? What_about_90s spricht davon, dass sie jahrelang einsam war, bis sie sich eine App heruntergeladen hat: «Es gibt aktivitätenbasierte Apps, durch die man an Events/Unternehmungen teilnehmen und so viele neue Kontakte knüpfen kann. Einen grossen Teil meines heutigen Freundeskreises habe ich durch diese Apps kennengelernt.»

Auch Maulwurfli hat Tipps, wie man an neue Leute herankommt: «Mein Rat für alle, die keine Freunde haben, ist, aus seiner Komfortzone herauszukommen, wie etwa in eine WG zu ziehen. So lernt man in der Regel viele neue Leute kennen, weil jeder jemanden einlädt und ständig Besuch da ist. Ansonsten sollte man einfach offener und freundlich sein, denn freundlich kommt von Freund. Wer authentisch ist, findet auch authentische Freunde.» Ausserdem schreibt er: «Wer ein bis zwei echte Freunde hat, hat sehr viel Glück im Leben».

«Ein kleiner Freundeskreis ist weniger anstrengend»

Andere Leser und Leserinnen setzen lieber auf kleine Freundeskreise. So auch Jäjosoesches: «Lieber die guten Freunde an einer Hand abzählen, als ein riesiger Freundeskreis mit toxischen Freunden. Ich habe meinen Freundeskreis bewusst auf diese guten Freunde reduziert.» Ianlucas sieht es genauso: «Ich habe einen kleinen Freundeskreis – der ist weniger anstrengend und viel einfacher zu pflegen.»

Ganz anders sieht es gasd64: «Ich arbeite sehr viel und habe mit vielen Menschen zu tun. Deshalb bin ich froh, wenn ich am Abend meine Ruhe habe. Von Freunden bin ich bisher nur ausgenutzt worden und deshalb extrem vorsichtig geworden.» Auch NaturMan setzt bewusst auf das Alleinsein: «Ich bin jetzt nicht der Typ, der Freunde hat.» Er habe zwar mal «den einen oder anderen» gehabt, aber es sei immer wieder gescheitert, weil «man irgendwann verarscht wird.» Er meint: «Ich komme sehr gut mit mir aus.»