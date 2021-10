Servette-Fans in der BCF-Arena – Gerangel – gegnerische Fans drängen in Katakomben zu Fribourg-Spielern vor

Fribourg-Gottéron besiegte am Freitagabend Genève-Servette 2:0. Offenbar war das zu viel des Guten für einige Servette-Supporter. Denn anstatt an der Tabellenspitze zu stehen wie Fribourg, befinden sich die Genfer am anderen Ende der Tabelle. Möglicherweise dieser Frust gepaart mit Alkohol bewegte rund zehn Fans dazu, sich Zutritt zur Fribourger Zone in der heimischen BCF-Arena zu verschaffen. Dort bedrängten sie Fribourger Spieler.