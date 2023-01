Wintereinbruch : Fribourg versinkt im Winterchaos

Auch in Bern sorgt der Schnee am Dienstag für Chaos auf den Strassen. So kommt es bei den Buslinien von Bernmobil und RBS zu Verspätungen und Ausfällen. Bei Bernmobil sind ganze 27 Linien von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Auch der TCS meldete in der Stadt Bern Stau und Verkehrsüberlastungen.

Auch für den Rest der Woche bleibt es kalt

Auch in anderen Schweizer Regionen fällt am Dienstag weiter Schnee und die Temperaturen bewegen sich an zahlreichen Orten unter dem Gefrierpunkt. In St. Moritz wurde mit minus 15 Grad die mit Abstand kälteste Temperatur gemessen. Am Gotthardpass gab es bis zu minus neun Grad und in Zermatt bis zu minus acht Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es eisig: In Zürich wird es in den kommenden Tagen nachts bis zu minus vier Grad geben, in Bern wird es am Donnerstag in der Nacht gar minus sechs Grad.