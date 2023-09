Fricktal AG: Polizei sucht nach dem kleinen Besitzer des Spiderman-Velos

1 / 5 Gehört dieses Kindervelo dir? Die Polizei sucht nach den rechtmässigen Besitzern von fünf Fahrzeugen. Kantonspolizei Aargau Die Gegenstände wurden aus verschiedenen Gemeinden im Fricktal AG geklaut. Kantonspolizei Aargau Zwei Personen wurden festgenommen, die zuvor in eine unverschlossene Privatgarage eingedrungen waren. Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Am 13. August verhaftete die Kantonspolizei Aargau zwei Personen in Mumpf AG, die zuvor in eine unverschlossene Privatgarage eingedrungen waren.

Nun sucht die Polizei die Eigentümer von Fahrzeugen, die die Diebe geklaut haben.

Die Tatorte würden sich auf die Gemeinden Mumpf, Möhlin und Eiken sowie möglicherweise auf weitere Orte im Fricktal verteilen.

Mitte August nahm die Aargauer Polizei in Mumpf AG einen Algerier und eine Französin fest, gegen die sie nun Ermittlungen führt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt. Im Verlaufe dieser Ermittlungen fand die Polizei diverse Gegenstände mit einer unklaren Herkunft. Nun werden die Eigentümer des mutmasslichen Diebesguts gesucht, so die Polizei.

Die zwei festgenommenen Personen waren vor ihrer Verhaftung in Mumpf in eine unverschlossene Privatgarage eingedrungen. «Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg geleiteten Strafuntersuchung führt die Kantonspolizei Aargau intensive Ermittlungen», so die Kantonspolizei Aargau weiter.

Diebin und Dieb bedienten sich in Garagen und Gärten

Es hätte sich herausgestellt, dass eine ganze Reihe von Delikten auf das Konto der beiden Tatverdächtigen gehen dürften. So sollen sich die beiden in Garagen, Unterstände und Gärten geschlichen haben, um an ihre Beute zu kommen. Die Tatorte würden sich, so die Aargauer Polizei, auf die Gemeinden Mumpf, Möhlin und Eiken sowie möglicherweise auf weitere Orte im Fricktal verteilen. Neben den Fällen im Aargau werde auch wegen Delikten im Kanton Zürich gegen die Tatverdächtigen ermittelt.

In einem in Frankreich eingelösten Renault, in dem die Tatverdächtigen unterwegs waren, wurden mehrere verschiedene Gegenstände gefunden, so die Polizei weiter. Ein Teil dieser Gegenstände konnte als Diebesgut identifiziert werden. Konkret gehe es um zwei Kindervelos, einen E-Scooter, ein Skateboard sowie ein Kickboard. Da deren Herkunft unklar ist, versucht die Kantonspolizei Aargau mit der Hilfe von Fotos die Eigentümer ausfindig zu machen.

