Fridays for Future: Aufregung nach Pro-Palästina-Beiträgen

Die deutsche Klimaaktivistin distanziert sich von israelfeindlichen Beiträgen auf dem internationalen Account von Fridays for Future. Sie will nun, dass globale Prozesse ausgesetzt werden.

Fridays for Future : Antisemitismus-Eklat bei Gretas Klima-Gruppe – so reagiert Neubauer

1 / 4 Luisa Neubauer sagt: «Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass globale Prozesse ausgesetzt werden, bis wir sicher sein können, dass eine einzelne Gruppe nicht länger globale FFF-Accounts für Hass nutzen kann.» Soeren Stache/dpa Greta Thunberg rief zu einem Streik für Solidarität mit Palästinensern auf. Das sorgte für Empörung. IMAGO/ZUMA Wire Auf Instagram hatte der internationale Fridays-for-Future-Account harte Anschuldigungen gegen den israelischen Staat und «westliche Medien» erhoben. Der Post wurde inzwischen gelöscht. IMAGO/Pacific Press Agency

Darum gehts Der internationale Fridays-for-Future-Account bei Instagram wurde in den letzten Tagen dazu benutzt, Anschuldigungen gegen Israel zu publizieren.

Greta Thunberg nutzte den wöchentlichen Klimastreik für eine Pro-Palästina-Kundgebung.

Mehrere Ableger der Organisation distanzieren sich von den Aussagen – auch die Schweiz.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich im Namen von Fridays for Future Deutschland klar von israelfeindlichen Äusserungen auf dem internationalen Account der Klimaschutzbewegung distanziert. «Unsere volle Solidarität gilt den Jüdinnen und Juden weltweit, und wir verurteilen scharf den Terror der Hamas», sagte Neubauer gemäss dem «Spiegel». Sie setze sich persönlich dafür ein, dass globale Prozesse ausgesetzt würden, «bis wir sicher sein können, dass eine einzelne Gruppe nicht länger globale Fridays-for-Future-Accounts für Desinformation und Hass nutzen kann».

Das ist passiert

Vor rund einer Woche hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die Fridays for Future mitbegründet hat, in sozialen Netzwerken zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen und damit für Empörung gesorgt. Kritiker monierten dabei, dass die junge Schwedin die 1400 Todesopfer des Grossangriffs der islamistischen Hamas auf Israel zwei Wochen zuvor unerwähnt liess. Später ergänzte sie: «Es versteht sich von selbst – dachte ich zumindest –, dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin.»

Am Freitag hielt Thunberg zudem während ihres freitäglichen Klimaprotests vor dem schwedischen Parlament in Stockholm ein Schild mit der Aufschrift «Gerechtigkeit für Palästina» in den Händen. Mehrere ihrer Mitstreiter taten es ihr gleich. Auf Instagram hatte der internationale Fridays-for-Future-Account zudem harte Anschuldigungen gegen den israelischen Staat und «westliche Medien» erhoben. Der Post wurde inzwischen gelöscht.

Das sagt der Schweizer Ableger

In der Schweiz nennt sich der Ableger von Fridays for Future (FFF) «Klimastreik». Die Organisation schreibt bei Twitter: «Der Klimastreik sieht sich als Teil von Fridays for Future, hat aber keinen Einfluss auf den Inhalt, welcher auf den Accounts von FFF International gepostet wird.»

In einem früheren Post erklärte «Klimastreik» bereits, dass man mit verschiedenen Arbeitsgruppen eine Position zur Situation in Nahost gefasst habe:

Der schwedische FFF-Ableger hatte dagegen am Donnerstag auf der Online-Plattform X erklärt, «die anhaltende ethnische Säuberung von Palästinensern durch Israel» zu verurteilen. Mehrere Ortsgruppen in Schweden wollten demnach ihren wöchentlichen Klimaprotest am Freitag nutzen, um Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe, dem Schutz von Zivilisten und humanitärer Hilfe zu unterstreichen.