24.04.2020

Wegen Lockdown

Klimaaktivisten rufen zur Online-Demo auf

Es soll der «grösste Onlineprotest jemals» werden: Die Klimabewegung will den Klimaschutz auch während der Corona-Krise nicht aus den Augen verlieren.

von Nathan Keusch

1 / 8 Die Klimabewegung Fridays for Future will auch während der Corona-Krise weiterhin auf den Klimaschutz aufmerksam machen. REUTERS Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer kündigte am Donnerstag auf Twitter den «grössten Onlineprotest jemals» an. KEYSTONE Wegen der Corona-Krise sind die üblichen Freitagsdemos von Fridays for Future nicht möglich. keystone-sda.ch

Die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer kündigte am Donnerstag auf Twitter den «grössten Onlineprotest jemals» an. Man werde «zeigen, wie gross der gesellschaftliche Rückhalt hinter gerechtem Klimaschutz ist.» Wegen der weltweiten Pandemie sollen die Aktionen überwiegend im Internet stattfinden. «Bekämpft jede Krise», schrieben in den vergangenen Tagen schon viele junge Menschen auf Schilder. Der Klimaschutz soll nicht wegen Corona in Vergessenheit geraten.

Alternative Protestformen

Unter anderem gibt am Freitag einen 24-Stunden-Livestream auf Youtube, in dem Klimaaktivisten und -forscher aus aller Welt zu Wort kommen. Wie in den Vorwochen wollen die Schwedin Greta Thunberg und ihre Mitstreiter Fotos von sich und ihren Protestschildern in den sozialen Netzwerken posten, um die Regierungen in aller Welt zu mehr Klimaschutz zu bewegen.

Eigentlich wollte Fridays for Future am Freitag wie bereits einige Male 2019 einen weltweit koordinierten Klima-Grossprotest abhalten. An solchen Protesttagen hatten sich im vergangenen Jahr jeweils mehrere Hunderttauschend Menschen allein in Deutschland und mehreren Zehntausend Menschen in der Schweiz beteiligt. Wegen der anhaltenden Corona-Krise und damit verbundenen Versammlungsverboten und -beschränkungen sind grosse Demos auf den Strassen jedoch nicht möglich, weshalb die Bewegung nun ins Internet ausweicht.

Dezentrale Aktionen

Das Netz soll allerdings nicht der einzige Schauplatz der Proteste sein: Die Klimabewegung will mit dezentralen Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam machen. So soll beispielsweise am Freitag auf dem Sechseläutenplatz in Zürich eine «Schuh-Demo» stattfinden. Da während dem Lockdown Menschenansammlingen verboten sind, wollen vier Klimaaktivisten hunderte Schuhpaare auf dem grossen Platz mitten in Zürich aufreihen.

Die Schuhe würden als Symbol für die Klimastreikenden stehen, die nun solidarisch zu Hause bleiben, jedoch auch in Zeiten von Corona noch immer aktiv seien und den Kampf für eine klimagerechte Zukunft fortführen, so die Aktivisten. «Wir fordern, dass jede Krise als solche betrachtet und angemessen behandelt wird! Zeigen wir Solidarität in jeder Krise, also auch gegenüber denjenigen Menschen, welche schon heute unter den Folgen der Klimakrise leiden», sagt die Kimaaktivistin Fiona Chiappori aus Zürich.

Klimafreundliche Konjunkturpakete

Die Klimajugend vergleicht die Corona- mit der Klima-Krise. Die Reaktionen auf die Corona- Krise hätten gezeigt, dass rechtzeitiges Handeln in Bezug auf Krisensituationen möglich sei. «Es ist Zeit für einen ökologischen Wandel. Wir fordern ein klimafreundliches Investitionsprogramm», sagt Lena Bühler, eine Klimaaktivistin aus Bern. Die Politik werde, um die Herausforderungen und Konsequenzen der Corona-Krise meistern zu können, ein Konjunkturprogramm verabschieden müssen. Dieses soll klimafreundlich ausfallen, um die Folgen der Corona- sowie Klimakrise gleichzeitig bekämpfen zu können.

Laut dem Bundesamt für Umwelt werde die Schweiz ihre CO2-Reduktionsziele für 2020 verfehlen. Umso wichtiger sei es, dass das neue Parlament nun endlich griffige Massnahmen durchsetzt und dies im Konjunkturprogramm berücksichtigt wird, fordert der Klimastreik Schweiz.