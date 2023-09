Fridays for Future: Steckt die Bewegung in der Krise? 

Auch in Berlin waren es vor vier Jahren noch über 100’000 Menschen, während am Freitagabend rund 12’500 Streikende zum Brandenburger Tor fanden.

Am Zürcher Klimastreik nahmen am Freitag noch rund 2000 Menschen teil.

Klimastreik-Sprecher Jonas Kampus ist zuversichtlich, dass die nationale Klimademo in Bern Ende September mehr Teilnehmer haben wird.

Auch in anderen Ländern sind es immer weniger Streikende.

Der globale Klimastreik dieses Herbstes wurde mit Plakaten und Graffiti seit Monaten angekündigt, in Zürich kamen gemäss Schätzung der Polizei jedoch nur 3000 Personen zusammen.

Schweizweit nahmen vor vier Jahren noch über 100’000 Menschen an den Klima-Streiks teil – am vergangenen Freitag waren es nach Angaben des Klimastreik-Sprechers Jonas Kampus gegenüber dem « SonntagsZeitung » rund 7000 Personen.

Präsenz schrumpft auch in anderen Ländern

Dies trifft auch auf andere Länder zu. In Deutschland waren es allein in Berlin vor vier Jahren noch über 100’000 Menschen, während es laut Polizeiangaben am Freitagabend rund 12’500 Streikende zum Brandenburger Tor trieb.