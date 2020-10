Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Frieda die Schwangerschaft und verrät, dass ihr zweites Kind nach dem Geburtstag von Tochter Zuria (2) am 20. Februar, aber vor ihrem eigenen Geburtstag am 5. April zur Welt kommen wird.

Dies gab die Ex-Bachelorette am Freitag in der Blick-TV-Sendung «Glamour & Gossip» bekannt.

Die frühere Bachelorette Frieda Hodel ist schwanger. Wie die 38-Jährige am Freitag in der Blick-TV-Sendung «Glamour & Gossip» verrät, erwarten sie und ihr Ehemann Fabio Zerzuben (38) im kommenden Frühling ihr zweites Kind. «Wann genau? Da lassen wir uns überraschen», so eine sichtlich glückliche Frieda per Videobotschaft.