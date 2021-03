Die Entbindung von Zuria sei damals schwierig gewesen, deshalb hat sich Frieda dazu entschlossen, Kaia per Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen.

Über Schwesterchen Zuria (3) sagt Papa Fabio gegenüber 20 Minuten: «Sie hat Kaia sofort in ihre Arme geschlossen und ihr ein Müntschi gegeben.»

Ex-Bachelorette Frieda Hodel (38) hat am Dienstag ein zweites Kind zur Welt gebracht.

Drei Jahre nach der Geburt von Tochter Zuria hat es bei den Hodel-Zerzubens erneut ein Mädchen gegeben: Frieda Hodel (38) und Ehemann Fabio Zerzuben (38) freuen sich über die Ankunft von Töchterchen Nummer zwei. Kaia heisst die Kleine, wie der Papi im Gespräch mit 20 Minuten verrät. Am Dienstagmorgen, um 8 Uhr, hat das Mädchen in Visp VS das Licht der Welt erblickt.