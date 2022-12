Das Wunschbuch in Basel wurde auch von Ukrainern beschrieben

Jedes Jahr schreibt die Basler Bevölkerung ihre Wünsche in das Wunschbuch beim Rathaus. Dabei entsteht nicht nur eine tausendseitiger Wunschzettel, sondern auch ein Schnappschuss der Gesellschaft für die Zukunft.

Basel : Frieden, Pokémon und Putin in die Hölle – das steht dieses Jahr im Wunschbuch

1 / 14 Im grossen Wunschbuch beim Basler Rathaus hinterlassen Einheimische, Gäste und Reisende ihre Wünsche. 20min/Vanessa Travasc Es werden internationale und auch lokale Themen angesprochen. Hier wird gegen den Bau des neu angekündigten Rheintunnels in Basel aufgerufen. Daneben steht «Friede für die Ukraine». 20min/Jonas Gut Beim Buch ist ein reges kommen und gehen. 20min/Jonas Gut

Darum gehts

In Basel haben Wünsche und ihre öffentliche Äusserung einen hohen Stellenwert. Seit knapp dreissig Jahren werden sie jährlich in Form eines Wunschbuchs staatlich archiviert. Auch dieses Jahr werden in das öffentlich zugängliche Wunschbuch beim Rathaus fleissig Wünsche eingetragen. Ob Kätzchen oder die Verhinderung eines neuen Autotunnels, hier mischen sich Wunschlisten fürs Christkind und den Weihnachtsmann mit lokalpolitischen Anliegen und Liebesbriefen.

«Ich wünsche mir die besten Pokemonkarten und einen Schweizerpass», ist auf einer der Hunderten von Seiten zu erkennen. Aber auch «Keinen Rheintunnel für noch mehr Verkehr! Wenn Verkehr, dann mit Gummi!». Daneben steht eine kleine Skizze eines Velos.

Wunschbuch im Zeichen der Ukraine

Das Buch dient auch als Zeitkapsel und Momentaufnahme. Haben sich im Jahr 2021 Menschen noch Corona weg gewünscht, sind dieses Jahr auffällig viele Einträge auf Ukrainisch zur aktuellen russischen Invasion zu finden. «Friede für die Ukraine», «Ruhm für die Ukraine», ist beispielsweise zu lesen. Aber auch Frust gegen Aggressor Putin wird verewigt.

Neben dem Ukrainekonflikt sind auch andere internationale Themen im Wunschbuch anzutreffen. Beim Überfliegen der Seiten stechen besonders auch Kurdistan und Palästina heraus. Zu den kyrillischen Zeichen gesellen sich auch arabische, griechische oder gar koreanische Symbole.

Dass die diesjährige Ausgabe so schwer von Beiträgen über die russische Invasion der Ukraine geprägt ist, sei zu erwarten gewesen, sagt Marco Greiner, Regierungssprecher und Vizestaatsschreiber des Kantons Basel-Stadt. Nachdem das Projekt vor über 20 Jahren von Willi Paulussen ins Leben gerufen wurde, der 18 Jahre lang alles aus seinem eigenen Portemonnaie finanzierte, übernahm 2020 die Staatskanzlei die Organisation des Wunschbuches unter der Zuständigkeit Greiners.

Wünsche aufschreiben ist «befreiend»

«Das Wunschbuch hat sich zu einem Ort entwickelt, wo man sich neben den ganz persönlichen Weihnachtswünschen zu allem äussern kann, was einen beschäftigt oder seiner Meinung nach besser werden soll», so Greiner. Der Akt des Niederschreibens sei «befreiend». Das Buch rufe auch das Gute in Menschen hervor. «Viele der Einträge sind einfache Weihnachtsgrüsse und Glückwünsche», erläutert er.

Für den Regierungssprecher ist das Wunschbuch aus der Basler Adventszeit beinahe nicht mehr wegzudenken, so Greiner. Es sei «ein Puzzleteil für die Weihnachtsstimmung» in der Stadt. Er selbst wünsche sich, «dass wieder mehr Ruhe in Europa einkehrt und speziell für Basel, dass sich das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU wieder verbessert.»

Hast du auch einen Wunsch? Schreib ihn in die Kommentare.