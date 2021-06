USA und Russland geben Ton an : Friedensforscher besorgt wegen Trendwende bei Atomwaffen

Die Zahl der atomaren Sprengköpfe gehe zwar zurück, momentan seien jedoch mehr Atomwaffen einsatzbereit als vor einem Jahr, melden Experten des Friedensforschungsinstituts Sipri.

Führende Friedensforscher sehen Anzeichen für eine beunruhigende Trendwende in den weltweiten Beständen an Atomwaffen. Zwar ging die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe weiter zurück, wie aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht. Nach Schätzungen gibt es davon nun noch etwa 13’080. Allerdings sind mehr Atomwaffen einsatzbereit als noch vor einem Jahr. Die Verringerung einsetzbarer Sprengköpfe scheine ins Stocken geraten zu sein, so der Bericht. Gleichzeitig liefen umfassende Programme zur Modernisierung.