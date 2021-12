Südafrika : Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu ist tot

Für seinen Kampf gegen die Apartheid in Südafrika bekam Desmond Tutu den Friedensnobelpreis. Der Erzbischof wurde 90 Jahre alt.

Im Rollstuhl sitzend winkte er in die Kameras – ein Bild, das nur schwer mit dem lebhaften Mann zu vereinbaren war, der einst die Welt mit seiner scharfen Kritik an Südafrikas Apartheid-Regimes in seinen Bann zog. Zuletzt war er bei den Feierlichkeiten zu seinem 90. Geburtstag in der Öffentlichkeit zu sehen.