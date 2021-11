Aung San Suu Kyi : Friedensnobelpreisträgerin wird in Myanmar des Wahlbetrugs angeklagt

Die Wahlkommission in Myanmar plant einen Prozess gegen die frühere De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Seit sich das Militär an die Macht geputscht hat, kommt es in Myanmar zu blutigen Protesten, Verhaftungen und fragwürdigen Prozessen.

Myanmars Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und 15 weitere Politiker würden wegen versuchten Betrugs bei der Parlamentswahl im vergangenen November angeklagt, kündigte das Gremium am Dienstag in den staatlichen Medien an. Der Vorwurf eines weit verbreiteten Wahlbetrugs war der Hauptgrund, den das Militär für seine Machtübernahme am 1. Februar anführte.