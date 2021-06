Friedensrichter innen und Friedensrichter sind da, um bei Streit zu schlichten. Doch der oder die Oetwiler Friedensrichterin braucht wohl selbst einen Streitschlichter. Am nächsten Sonntag ist der zweite Wahlgang in der Gemeinde. Doch letzte Woche flatterte dieses Flugblatt der SVP in alle Oetwiler Haushalte.

Was ist passiert? Um den Posten als Friedensrichterin oder Friedensrichter kämpfen der SVP-Kandidat René Laemmel und die CVP-Kandidatin Fatma Bernegger. Doch in den Abstimmungsunterlagen taucht nur Fatma Bernegger auf. Für die SVP hat ihr Kandidat jetzt die deutlich schlechteren Karten bei der Wahl. Und das verurteilt sie mit deutlichen Worten auf dem Flugblatt.

Vetternwirtschaft in Oetwil an der Limmat. Doch stimmt das? Nein, sagt sogar SVP-Gemeinderat Enrico Frei. Enrico Frei, Gemeinderat SVP, Oetwil a.d.L.: « Da ist Kopfschütteln angesagt. »

Enrico Frei, Gemeinderat SVP, Oetwil a.d.L. : « Ja, was ist mir durch den Kopf gegangen? Ich habe zuerst gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Ich meine, er ist ein 68-jähriger gestandener Mann und wenn er nicht mal weiss, dass er sich nochmal melden muss, dann frage ich mich schon, wie will er überhaupt das Friedensrichteramt ausführen? »

Also alles die Schuld von Kandidat Laemmel? SVP-Gemeinderat Roland Hagenbucher nimmt den Kandidaten gegenüber 20 Minuten in Schutz.