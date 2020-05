Basel

Abschuss der Friedhof-Rehe dank Rekurs aufgeschoben

Mindestens bis zum 20. Juni sind die Friedhofs-Rehe auf dem Hörnli vor dem Abschuss geschützt. Das hat ein Rekurs der Fondation Franz Weber erwirkt. Nun hofft die Stiftung bis dahin eine dauerhafte Lösung für die Tiere aushandeln zu können.

Anfang Mai wurde bekannt, dass die Gemeinde Riehen BS und die Stadtgärtnerei Basel-Stadt den Abschuss einiger wilden Rehböcke , die sich auf dem Friedhof Hörnli aufhalten, ins Auge gefasst haben. Der Grund sei der Anstieg der Population von geschätzt 15 auf 25 Tiere. Inzwischen würden die Rehe jährlich Schäden in der Höhe von rund 100’000 Franken an den Gräbern anrichten.

Auch die Fondation Franz Weber und Stiftung Helvetia Nostra, die sich beide für den Naturschutz einsetzen, konnten einen «ersten Etappensieg für die Rehe auf dem Friedhof Hörnli» verzeichnen, wie die Fondation Franz Weber am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt. Dank der Einreichung einer Rekursanmeldung an den baselstädtischen Regierungsrat vor einer Woche, seien die Reh-Abschusspläne minderstens bis am 20. Juni auf Eis gelegt worden, heisst es in der Mitteilung.