62 Prozent der Stimmen – Friedrich Merz zum neuen CDU-Chef gewählt

Friedrich Merz (66) ist neue Vorsitzender der CDU in Deutschland.

Nach 16 Jahren Angela Merkel und mehreren Führungswechseln an der Spitze soll er die Partei wieder auf Erfolgskurs bringen.

Er tritt damit die Nachfolge von Armin Laschet an.

Am Parteitag der CDU ist Friedrich Merz (66) zum neuen Vorsitzenden der Volkspartei gewählt worden. Merz erhielt bei der Mitgliederbefragung über die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet die notwendige absolute Mehrheit, wie die CDU am Freitag in Berlin mitteilte.