Positiv nach dritter Impfung – «Frisch geboostert ist man kein Herkules»

In Arztpraxen landen oft Patientinnen und Patienten, die trotz dritter Impfung positiv getestet wurden.

Kaum geboostert, Corona-positiv: Diese Überraschung erleben manche der rund zwei Millionen Menschen mit Drittimpfung in der Schweiz. So etwa auch ein Zürcher, der genesen und geimpft ist: «Drei Tage nach meinem Booster bekam ich Gelenkschmerzen und war sehr müde. Kurz darauf fiel mein Schnelltest positiv aus.» Mit einem positiven Corona-Test kurz nach dem Booster hätte er tatsächlich nicht gerechnet.

Ärztinnen und Ärzte kennen das Phänomen. «Wir behandeln in den Praxen täglich mehrere Fälle von Patientinnen und Patienten, die nach dem Booster einen Impfdurchbruch erlitten», sagt Felix Huber, Präsident des Ärztenetzwerks Medix.

Geboosterte sollten vorsichtig bleiben

Am Mittwoch meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über 30’000 neue Corona-Fälle – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Mindestens zwei Drittel davon seien auf Omikron zurückzuführen, sagte BAG-Krisenmanager Patrick Mathys an einer Medienkonferenz. «Omikron bestimmt das epidemische Geschehen zunehmend.»