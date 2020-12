Tiffany Dover, Pflegedienstleiterin im CHI Memorial Hospital in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee, ist eine der ersten Personen, die in den USA gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 geimpft wurde.

Wie fühlt es sich an, den ersten in den USA zugelassenen Impfstoff zu bekommen? Mitten in der Antwort auf diese Frage kippt Tiffany Dover, Pflegedienstleiterin im CHI Memorial Hospital in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee, um. Und das auch noch vor laufender Kamera. Für Impfskeptiker ist die Sache sofort klar: Der Impfstoff BNT162b2 von Pfizer/Biontech kann nicht gut sein. Das Video geht mit entsprechenden Kommentaren versehen sofort viral.