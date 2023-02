Frischgebackene Väter sollen mehr Urlaub bekommen

Die eidgenössische Kommission für Familienfragen (EKFF) tendiert deshalb dazu, den Anteil der für Väter fest reservierten Zeit in ihrem Elternzeit-Modell zu erhöhen, wie Geschäftsführerin Nadine Hoch sagt. Die Kommission hat in den letzten Jahren die Väter-Zeit stetig erhöht, der Trend geht weiter in diese Richtung. Am Valentinstag schlägt die Kommission ihr angepasstes Elternzeit-Modell vor.