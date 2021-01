Einrasierte Scheitel und getrimmte Nacken : Friseur-Verband kritisiert frischfrisierte Profifussballer

Die frisch geschnittenen Haare etlicher Fussballer in Deutschland stossen Vertretern der Branche sauer auf. Die Coiffeur-Salons sind nämlich seit dem 16. Dezember im ganzen Land geschlossen.

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat in einem offenen Brief an den Deutschen Fussball-Bund seinen Unmut über frischfrisierte Fussballprofis geäussert. Denn: In Deutschland sind alle Coiffeur-Salsons seit dem 16. Dezember geschlossen. Auch Hausbesuche sind verboten. Wie die «Bild»-Zeitung zunächst berichtete, heisst es in dem an DFB-Präsident Fritz Keller gerichteten Schreiben: «Mit grosser Verwunderung mussten wir daher an den vergangenen Spieltagen feststellen, dass ein Grossteil der Fussballprofis sich mit frischgeschnittenen Haaren auf dem Platz präsentierte: Einrasierte Scheitel, auf wenige Millimeter getrimmtes Nacken- und Schläfenhaar, saubere Konturen. Frisuren, die nur professionelle Friseurinnen und Friseure mit Profi-Equipment schneiden können.»