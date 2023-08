Hacker erpressen Berner Architekturbüro

Ein Architekturbüro in Bern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei wurden auch sicherheitsrelevante Informationen gestohlen, wie die NZZ schreibt. Jetzt drohen die Cybergangster , die Informationen zu veröffentlichen. Am 1. September läuft die Frist ab.

Im Detail ist das nicht bekannt. Offenbar wurden «Unterlagen von Schweizer Vertretungen und Residenzen in Asien und Südamerika sowie von einem Projekt des EDA in Bern selbst» entwendet, so die NZZ. Das zuständige BBL bestätigt ihr: Es seien «wenige klassifizierte Unterlagen wie zum Beispiel Objektpläne von Vertretungen im Ausland» vom Cyberangriff betroffen.

Was soll am 1. September geschehen?

«Die kriminelle Bande hat auf ihrer sogenannten Leak-Site im Darknet, wo die Opfer genannt und deren Daten veröffentlicht werden, noch keine Daten publiziert», schreibt die NZZ. Verschlüsselt aufgeschaltet wurden die gestohlenen Daten bereits. Bei Fristablauf soll lediglich noch das Passwort dafür veröffentlicht werden. «Das soll am 1. September geschehen, falls das Berner Architekturbüro bis dann kein Lösegeld bezahlt – was dem Vernehmen nach nicht geplant ist.» Damit muss davon ausgegangen werden, dass demnächst sicherheitsrelevante Informationen im Darknet auftauchen, was für die betroffenen Vertretungen allenfalls heikel sein könnte. So hält das BBL fest: «Aus Sicherheitsgründen werden die betroffenen Objekte und Standorte nicht genannt.»