300 Millionen Franken ab Juni

Schnelle Rückerstattung liegt trotz Milliardenhilfe nicht drin

Die Swiss kann dank der Milliardenhilfe des Bundes wieder die Zukunft planen. Geld für abgesagte Flüge kann die Airline aber weiterhin nicht fristgerecht auszahlen.

Der Grossteil der Flotte steht zur Zeit am Boden.

Dank der Unterstützung können die Airlines erstmals für die Zeit nach Corona planen: «Mit diesem Geld können wir die aktuelle Krise durchstehen und danach das Drehkreuz Zürich wieder neu starten», sagt Konzernchef Thomas Klühr am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.

Kunden müssen sich gedulden

Kunden werden deshalb um Geduld gebeten. Anstelle der Erstattung von Tickets für die gestrichenen Verbindungen bietet die Swiss auch Gutscheine an für Umbuchungen an. «Wir hoffen natürlich, dass sich möglichst viele Kunden für die Umbuchungslösung entscheiden», so Klühr.