Schaut man sich die Tiktoks von @Thispronto an, stellen sich zunächst zwei dringende Fragen:

1. Verbrennt er sich an seinen frittierten Käse-Brocken nicht andauernd brutal den Mund?

Der Biss in einen dampfenden Käseblock – das Markenzeichen von @Thispronto.

Sogar Snoop Dogg ist Fan

Vielleicht stellen sich die Fans von Oluyomi Scherrer, wie der 21-jährige Berner mit bürgerlichem Namen heisst, genau diese Fragen, vielleicht ist es ihnen auch völlig egal. Eines ist aber sicher: Mit 8,9 Millionen Followern ist @Thispronto der erfolgreichste Schweizer Tiktoker, in nur einem Jahr häufte er diese riesige Gefolgschaft an, es läuft so gut, dass er mittlerweile seinen Job kündigen konnte und als selbstständiger Tiktoker und Youtuber lebt.