Openair St. Gallen: Fritz Kalkbrenner kommt als indirekter Ersatz für Lewis Capaldi

Vorsicht: Nicht wie gewohnt zum üblichen Eingang bei der Rechenwaldbrücke marschieren. Dieses Jahr findet der Einlass via Abtwil statt. Wenn du mit dem Shuttlebus vom Bahnhof oder Breitfeld anreist, musst du dich nicht verkopfen: Der Bus bringt dich zum neuen Eingang. So neu ist der Eingang übrigens nicht, schon an früheren Ausgaben konnte man via Abtwil den Westeingang benutzen.