Mythen Center in Ibach SZ – «Froh, dass die Kinder bei mir waren» – so erlebte News-Scout die Evakuation

Im Mythen Center in Ibach SZ stürzte am Samstag eine Weihnachtsdekoration ab und verletzte sechs Personen. Fünf davon konnten das Spital bereits wieder verlassen.

Im Mythen Center in Ibach SZ hat sich am Samstag kurz nach 14.15 Uhr eine Weihnachtsdekoration von der Decke gelöst und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Durch die herabfallende Konstruktion wurden sechs Personen verletzt. Zwei Frauen im Alter von 23 und 26 Jahren erlitten erhebliche Verletzungen. Vier weitere Frauen zwischen 17 und 57 Jahren wurden mit leichten Verletzungen in die umliegenden Spitäler eingeliefert. Eine Person wurde mit dem Rettungshelikopter abtransportiert. Fünf Verletzte konnten gemäss Florian Grossmann, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, das Spital bereits wieder verlassen.