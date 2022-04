Grosse Euphorie: «Froh, sowas zu erleben» – FCZ-Fans belagern Shop für Tickets gegen FCB

1 / 6 Die FCZ-Fans stehen Schlange vor dem Fanshop. 20min/Celia Nogler Tickets für das womögliche Meisterspiel in Basel wurden verkauft. 20min/Celia Nogler Die Schlange war gross. Deshalb wurde die Ticketzahl reduziert. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Vor dem FCZ-Fanshop bildete sich am Dienstag eine grosse Schlange.

Die Anhänger der Zürcher kauften sich Billets für das Spiel am 1. Mai gegen Basel.

Die Chance ist gross, dass die Zürcher im Joggeli Meister werden.

Kommenden Sonntag könnte der FC Zürich im Optimalfall schon Meister werden. Vorausgesetzt man gewinnt gegen Sion und Basel verliert gleichzeitig gegen Luzern. Die Fans gehen allerdings nicht von diesem Szenario aus. Denn: Vor dem FCZ-Shop an der Werdstrasse in Zürich kam es am Dienstagmittag zu einer grossen Schlange.

Kein Wunder: Tickets für den Kracher in Basel vom 1. Mai, also eine Woche späer, wurden verkauft. 25 Franken kostet dort ein Stehplatz-Billet. Der FCZ sowie auch Basel rechnet beim Spiel mit vielen Anhängern und Anhängerinnen. Der FCB teilte schon Anfang April mit: «Der Umstand, dass aktuell bei allen Auswärtspartien des FCZ sehr viele Gästefans mitreisen, erfordert aus Organisationsgründen eine Vergrösserung des Gästesektors.»

«Bin froh, sowas zu erleben»

Der Platz wird dennoch knapp, deshalb durften die Fans maximal zehn Billete pro Person kaufen. Nach zehn Minuten war allerdings die Euphorie der Fans, an so viele Billete zu kommen, schon etwas kleiner. Fabian, der immer an Auswärtsspielen zu finden ist, meinte: «Ich wollte eigentlich zehn kaufen. Ich weiss aber nicht, ob es für so viele reicht.»

Die 17-jährige Elina nutzt ihre Ferien, um für das Ticket anzustehen. Sie möchte ihrem Goalie-Trainer ein Geschenk machen. Allerdings musste sie lange warten. Livia plante fünf Tickets zu kaufen. Mit so einem Andrang hat sie nicht gerechnet: «Ich wusste, dass viele Leute kommen, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet.» Schon seit klein geht die 17-Jährige an FCZ-Spiele. Früher mit dem Vater, nun mit Freundinnen. Das es beim FCZ so gut läuft, freut die Gymi-Schülerin: «Ich bin froh, dass ich sowas erleben kann.»