Ramlinsburg BL: Frontal in Felswand gekracht – Lenker (75) verstorben

Bei einem Selbstunfall in Ramlinsburg ist am frühen Dienstagmorgen der Lenker (75) verstorben.

Bei einem Selbstunfall in der Baselbieter Gemeinde Ramlinsburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann verstorben. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 75-jährige Fahrzeuglenker mit seinem blauen Toyota Landcruiser, aus Richtung Lampenberg kommend, auf der Hauptstrasse Richtung Liestal. Nach dem Befahren der Brücke überquerte der Personenwagenlenker die Alte Kantonsstrasse in gerader Richtung und kollidierte in der Folge frontal mit einer Felswand.