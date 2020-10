Super League«Frontalangriff» auf den Sport – Existenzen in Gefahr?

Aber im Schweizer Sport geht seither die Angst um, dass auch andere Kantone nachziehen könnten. In den Kantonen Zürich, Basel-Stadt und Thurgau soll eine Einschränkung ebenfalls ein Thema sein, schrieb der «Tages-Anzeiger». Der FCZ lässt dazu ausrichten, dass man sich vorab nicht äussere. Beim FC St. Gallen heisst es: «Die Frage nach einer Anpassung der Zuschauerzahl ist derzeit reine Spekulation – und wir beteiligen uns nicht an Spekulationen und kommentieren diese auch nicht.»

FCL-Präsident Philipp Studhalter sagt auf Anfrage von «20 Minuten»: «Wir haben bis anhin noch keine Anzeichen des Kantons erhalten, dass diese Regelung nicht mehr gelten sollte. Wie auch in den vergangenen Monaten müssen wir in der aktuellen Situation flexibel bleiben und auf neue Rahmenbedingungen reagieren können.»

Die Liga hat keinen Einfluss

Die Liga selber hat auf die Kantone keinen Einfluss. Und die Clubs? Studhalter: «Da in erster Linie die Entscheidungshoheit bei den Kantonen liegt, ist es für den FC Luzern in erster Linie zentral, mit den Kantonsverantwortlichen in einem guten und konstruktiven Dialog zu stehen.» Das ist auch das Bestreben der Ostschweizer: «Natürlich stehen die Verantwortlichen des FC St.Gallen 1879 in engem Kontakt mit dem Regierungsrat und den Gesundheitsbehörden. Ausserdem setzen wir alles daran, unser Sicherheitskonzept, auf das wir insgesamt sehr gute Rückmeldungen bekommen haben, weiter zu verbessern und die Gesundheit aller Zuschauerinnen und Zuschauer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadion zu gewährleisten.»

Fakt ist, dass sich schnell existenzielle Fragen stellen, sollte die Einschränkung von längerer Dauer sein. Anders als Premier League, Bundesliga und La Liga, die grösstenteils von den Einnahmen aus den TV-Geldern leben können, machen in der Schweiz die Zuschauereinnahmen rund 35 Prozent aus. Studhalter: «Wir können nur für den FC Luzern sprechen: Eine solche Situation wäre sicherlich mit grossen wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden und nicht einfach so zu verkraften.»

Existenz des Schweizer Profifussballs in Gefahr

Für YB gilt die Einschränkung bereits. Und die Berner Geschäftsleitung macht sich Sorgen. «Wir sehen die Existenz des Schweizer Profifussballs in Gefahr, sollte es den Clubs erneut über einen längeren Zeitraum nicht möglich sein, Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zu begrüssen.» Die Geschäftsleitungen des BSC Young Boys und des SC Bern richteten sich mit einem offenen Brief an die Kantonsregierung und äusserten darin ihre Konsternation, zumal seit dem Start der neuen Saison dank denn wirkungsvollen Schutzkonzepten im Eishockey und Fussball kein einziger Covid-Fall bekannt sei. Im Schreiben heisst es unter anderem: «Für den Sport ist euer Entscheid ein Frontalangriff. Das, was ihr, liebe Kantonsregierung, entschieden habt, hilft nicht. Das Wohlbefinden, nicht zuletzt auch die Gesundheit der Bevölkerung, hängt auch vom gesellschaftlichen Leben ab.»