Kanton Thurgau: Frontalcrash zwischen Töff und Auto nach Überholmanöver fordert 2 Verletzte

Eine weitere Motorradfahrerin war ebenfalls am Montag in einen Unfall verwickelt.

Am Dienstag kam es in Weinfelden TG ebenfalls zu einer frontalen Kollision zwischen einem Töff und einem Auto.

Am Montagabend kam es in Märwil TG zu einem Frontalcrash zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Am Montagabend kurz nach 20.15 Uhr war ein Motorradfahrer auf der Hauptstrasse von Affeltrangen TG in Richtung Märwil TG unterwegs. Nach bisherigen Abklärungen wollte der 38-Jährige zwei vorausfahrende Autos überholen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoss mit dem entgegenkommenden Auto eines 36-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei berichtet.

Töffunfälle in Weinfelden und Fischingen

Am Dienstagmorgen früh, gegen 4.30 Uhr, war ein 60-jähriger Autofahrer in Weinfelden TG auf der Kreuzlingerstrasse unterwegs und wollte links in die Konstanzerstrasse einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es dabei zum Zusammenstoss mit einem vortrittsberechtigten Motorradfahrer, der auf der Konstanzerstrasse in Richtung Amriswilerstrasse unterwegs war.

In Fischingen TG war eine Motorradfahrerin ebenfalls in einen Unfall verwickelt. Am Montag, kurz vor 19 Uhr, war die 20-Jährige auf der Nebenstrasse Gadenwis in Richtung Hulftegg unterwegs. In einer Linkskurve kam sie rechts von der Strasse ab und stürzte. Die 20-jährige Frau wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Franken.