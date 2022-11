Remetschwil AG: Frau (71) überholt in «stockdichtem» Nebel  – Töfffahrer (19) tot

Tödlicher Unfall in Remetschwil AG: Lenkerin überholt in «stockdichtem» Nebel und schiesst Töfffahrer ab.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in Remetschwil AG ein tödlicher Unfall. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, ereignete sich am Samstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Landstrasse zwischen Busslingen und Künten eine Frontalkollision zwischen einem 19-jährigen Motorradfahrer und einer 71-jährigen Autofahrerin.