Thayngen SH Frontalkollision fordert drei Verletzte

Bei der Frontalkollision zweier Autos auf der A4 nahe Thayngen SH sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.