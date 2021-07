Maloja GR - Frontalkollision fordert ein Todesopfer und vier Verletzte

Ein 55-jähriger italienischer Automobilist fuhr am Dienstag kurz vor 18 Uhr in Begleitung von zwei Kollegen von Silvaplana kommend auf der Malojastrasse in Richtung Süden. Bei Capolago kam er aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Personenwagen eines Ehepaars aus dem Kanton Zug. Durch die Wucht der Kollision erlitt der auf der Rückbank sitzende und aus der Provinz Sondrio stammende 61-jährige Italiener tödliche Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden.