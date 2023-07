Zuoz GR: Frontalkollision fordert einen Toten (70)

In den Unfall waren zwei Autos verwickelt. Für einen 70-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Am Dienstagmorgen fuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem 70-jährigen Ehemann vom Unterengadin in Richtung Samedan. In Zuoz geriet das Auto der beiden auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.