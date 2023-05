Domat/Ems: Frontalkollision fordert sechs Verletzte, darunter ein Kind

Am Freitag fuhr ein 47-jähriger Slowene, der in der Schweiz wohnhaft ist, kurz nach 20 Uhr mit seinem Personenwagen von Bonaduz in Richtung Norden. Gleichzeitig fuhr eine 29-jährige Personenwagenlenkerin in Richtung Süden. Auf Höhe der Ausfahrt Bonaduz kam es aus noch nicht ganz geklärten Gründen zu einer heftigen Frontalkollision zwischen den beiden Personenwagen, wie die Kantonspolizei Graubünden in ihrer Mitteilung schreibt.