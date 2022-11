Im Zürcher Unterland ist es am Freitagmorgen gegen 5.30 zu einem Schweren Verkehrsunfall gekommen.

Im Zürcher Unterland ist es am Freitagmorgen gegen 5.30 zu einem Schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die BRK-News berichten, war ein 43-jähriger Autofahrer auf der Furttalstrasse von Otelfingen in Richtung Regensdorf unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Mannes. Beim Zusammenprall wurden beide Männer schwer verletzt und mussten nach der medizinischen Erstversorgung mit Rettungswagen in Spitäler gebracht werden.