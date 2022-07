Brienz BE: Frontalkollision im Giessbachtunnel – sechs Personen verletzt

Am Samstag kurz vor 16.15 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall auf der A8 bei Brienz gemeldet. Ein Autolenker war im Giessbachtunnel von Interlaken herkommend in Richtung Brienz unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt. In der Folge kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto.