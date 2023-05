Dättwil (AG): Fünf teils mittelschwer Verletzte nach Frontalkollision

Am Samstag kam es in Dättwil (AG) zu einer heftigen Frontalkollision.

Am Samstag fuhr eine 62-jährige Autofahrerin kurz nach 17 Uhr auf der Birmenstorferstrasse in Richtung Mellingerstrasse. Während der Fahrt vollzog die Lenkerin einen Spurwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen, der zu fatalen Folgen führte, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Sonntag schreibt.