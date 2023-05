Ruswil LU: Frontalkollision zwischen zwei Autos

Am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Hellbühlerstrasse von Hellbühl in Richtung Ruswil. Im Bereich der Liegenschaft Rehhalde geriet der Autofahrer in der dortigen leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.