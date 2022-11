New York : Trauer um Christine McVie (79) – Sängerin von Fleetwood Mac ist tot

Die langjährige Sängerin und Songwriterin der Rockband Fleetwood Mac, Christine McVie, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte die Band am Mittwoch auf ihrem offiziellen Social-Media-Kanal mit. «Es gibt keine Worte, die unsere Traurigkeit über ihr Ableben ausdrücken», hiess es in der Erklärung. «Sie war wahrhaft einmalig, besonders und talentiert über die Massen. Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte.»