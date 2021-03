Minustemperaturen : Frostiger Start in den Freitag

Es ist wieder kalt: Der Tag startet ausser am Genfersee und im Tessin überall mit Minustemperaturen.

Kaltstart in den Freitag: Um 5 Uhr ist es in der ganzen Schweiz frostig kalt – mit Ausnahme am Genfersee und im Tessin, wie MeteoNews twittert.