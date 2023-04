The Infantorium: Als Frühchen eine Chilbi-Attraktion waren

Wikimedia Commons/Library of Congress/PD

... es vor allem der Luna Park, der die Besucher in Scharen hierher lockte. (Im Bild: der Eingang des Vergnügungsparks)

Die äusserste südliche Spitze Brooklyns zog schon vor Jahrzehnten das Leben geniessende Menschen an. Neben dem verhältnismässig langen Sandstrand war ...

Wenn das Wetter schön ist und der Tag frei, zieht es auch heute noch viele New Yorker nach Coney Island.

Doch so irritierend das aus heutiger Sicht ist: Das Ganze diente einem guten Zweck.

Im dortigen Vergnügungspark «Luna Park» wurden Frühgeborene in ihren Brutkästen ausgestellt.

Zwischen den Jahren 1904 und 1940 gab es im Vergnügungspark Luna Park auf Coney Island, dem südlichsten Zipfel Brooklyns, Einmaliges zu bestaunen: Hintereinander, in frühen Varianten von Brutkästen aufgebahrt (siehe Box), lagen Dutzende zu früh geborene Kinder. Wer sie sehen wollte, musste 25 Cent Eintritt zahlen – und trug so dazu bei, die teils winzigen Geschöpfe am Leben zu erhalten.