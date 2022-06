Simon Berger: «Früher dachten viele Leute, es handelt sich um einen Vandalenakt»

Die Schaufenster des Luxus-Schmuckgeschäfts Bulgari an der Zürcher Bahnhofstrasse erscheinen am Mittwochmorgen wie eingeschlagen. «Als ich auf meinem Arbeitsweg daran vorbeiging, sah ich die kaputten Fenster. Es sah aus, als ob jemand ins Geschäft einzudringen versuchte», sagt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten.

Doch der Schein trügt. Wie ein Mitarbeitender des Bulgari-Stores aufklärt, handelt es sich bei den zerbrochenen Fenstern um eine Installation des Schweizer Künstlers Simon Berger (46). «Der Künstler wurde beauftragt, in der Form einer Schlange und von Gesichtern die Scheiben mit einem Hammer einzuschlagen.» Laut dem Mitarbeiter kommt die Installation gut an. «Viele Leute bleiben stehen. Einige schauen jedoch etwas perplex.»

«Würde gerne beim Louvre Scheiben kaputt machen»

Bereits als er vor Jahren mit seiner Kunst angefangen habe, hätten viele Leute gedacht, es seien Vandalenakte, so Berger. Mittlerweile habe er seine Werke an der Urban Art Fair in Paris oder an der Art Miami ausstellen können. «Seit meine Bilder 2019 auf Social Media zehntausendfach geteilt wurden, bin ich viel international unterwegs. Im Herzen bin ich aber Schweizer geblieben», sagt Berger. Daher habe er den Auftrag an der Zürcher Bahnhofstrasse sehr gerne angenommen.