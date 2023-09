Dijana Cvijetic: Der Schweizer TV-Star ist wieder vergeben

Nebst ihrer Familie hatte sie das Glück, sich in dieser Zeit an eine starke Schulter lehnen zu können. «Seit bald einem Jahr gibt es einen neuen Mann in meinem Leben, mit dem es seit sechs Monaten ernster ist», verrät sie. Zu viel über ihren «Seelenverwandten» will sie aber nicht preisgeben, da er «keine Person aus der Öffentlichkeit» sei. Nur so viel: «Er ist Unternehmer, sportlich gebaut, hat dunkle Haare und helle Augen.»

Erster Kuss beim zweiten Treffen

Eine kleine Hürde bleibt

Angesprochen auf die Zukunft hat Dijana klare Vorstellungen: «Ich bin inzwischen in einem Alter, in dem ich mir eine Konstante in meinem Leben wünsche und keine Lust auf Spielereien habe.» Doch bevor es um weitere Schritte geht, will sie die Zweisamkeit in vollen Zügen geniessen. Zudem müsse ihr Liebster alles noch in trockene Tücher bringen. Konkret: «Er muss mich fragen, ob ich offiziell seine Freundin sein will. Sachen, die sich einfach ergeben, sind mir noch zu vage, da bin ich halt altmodisch», meint sie mit einem Augenzwinkern. Danach stünde einem gemeinsamen Leben bis ins hohe Alter nichts im Wege.