Zurich Pride Podcast - «Früher habe ich bei sexistischen Sprüchen gelacht, heute bin ich Feminist»

«Früher habe ich selbst mitgemacht und sexistische Sprüche einfach stehen gelassen. Jetzt finde ich sie absolut daneben», sagt Michel Zimmermann (29).

Darum gehts Michel hat früher selbst bei sexistischen Sprüchen mitgelacht .

Heute stört ihn Sexismus .

Im Verein «Die Feministen» engagiert er sich für gleiche Rechte aller Geschlechter .

Michel Zimmermann (29) ist Doktorand, heterosexuell und das, was man früher als «echten Mann» bezeichnet hätte: Stark, zielstrebig, selbstbewusst. Zwar wuchs er mit zwei Schwestern auf und hörte in seiner Jugend viel linken Punk; aber ein Frauenrechtler – das war er sicher nicht.



Der Wandel kam vor sechs Jahren in einem Austauschsemester in Australien. Dort lernte der Zürcher einen Mitstudenten kennen, der sich als Feminist bezeichnete. «Das war der erste Mann, der mir über den Weg lief, der für sich diese Bezeichnung nutzte. Voller Stolz, ohne eine Prise Scham. Das hat mir imponiert.» Michel sprach mit ihm viel über die Ungleichheit der Geschlechter, die Privilegien der Männer und den allgegenwärtigen Sexismus. «Die Gespräche gingen Stunden und haben mich unglaublich beschäftigt.»

Plötzlich störten die Sprüche in der Männer-Garderobe

Nach seiner Zeit in Australien reiste Michel zurück in die Schweiz und führte sein Leben wie gewohnt weiter. Er studierte Energie-Ökonomie, hatte Freundinnen und spielte Fussball. Doch mit der Zeit begannen ihn die dummen Frauensprüche in der Männer-Garderobe zu stören. «Früher habe ich selbst mitgemacht und sexistische Sprüche einfach stehen gelassen. Jetzt fand ich sie absolut daneben», so Michel zum Zurich Pride Podcast (auf Spotify und 20 Minuten Radio).

2019 war der grosse Frauenstreik in der ganzen Schweiz. 500’000 Menschen gingen für Gleichstellung und gleiche Löhne auf die Strasse. Michel arbeitete nach der Demo an einer Bar auf dem Zürcher Helvetiaplatz. «Die Stimmung war der Wahnsinn. So viele Gleichgesinnte. Es war einer der bewegendsten Tage für mich.» Ihm wurde klar: «Ich bin auch ein Feminist.» Heute engagiert sich der Doktorand bei «Die Feministen».

Der Verein lädt in Basel, Zürich und Bern zu Stammtischen ein, an denen das Mann-Sein kritisch diskutiert wird. Michel organisiert die Treffen in der Stadt Zürich. Er spricht mit anderen Teilnehmer*innen über Frauenquoten, das Patriarchat und welche Erwartungen die Gesellschaft an Männer hat. Die Hälfte der Gäste sind Männer, die andere Frauen. «Wir Männer kommen nicht darum herum, selbst Macht abzugeben. Auch wenn es schmerzt. Ich merke auch oft erst im Nachhinein, wie viel Raum ich manchmal einnehme. Das versuche ich zu ändern.»

LGBTQI: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 InterAction, Beratung für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 077 430 48 04 (Di. 18.00 – 20.00 Uhr) Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147