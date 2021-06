Lovely Me - «Früher habe ich mich ohne eine Tonne Make-up nicht ausser Haus getraut»

Früher hat Elisa sich nie ohne Schminke ausser Haus getraut, nicht einmal an den Briefkasten. Heute ist das anders, denn sie hat gelernt, sich selbst zu lieben.

Elisa, was macht dich besonders?

Wie ist die Narbe entstanden?

Bis zu meinem fünften Lebensjahr war die heutige Narbe nur ein kleiner weisser Punkt, direkt unter meinem rechten Auge. Da ich aber ansonsten ein gesundes Auge hatte und auch mit meinem Augenlid alles in Ordnung war, hat man vorerst nichts dagegen unternommen. Später wurde der Fleck immer grösser und mit ihm auch die Angst, dass ich an Hautkrebs leiden könnte – so auch die Vermutung der Ärzt*innen.