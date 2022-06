Taser-Einsatz in Bern: «Früher hätte die Polizei auf so eine Person geschossen»

Am Dienstagnachmittag kam es in Bern an der Monbijoustrasse zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann, bewaffnet mit einer Axt, lief bedrohlich auf Polizisten los. Diese überwältigten ihn mit einem Taser. «Der Gebrauch des Tasers war in diesem Fall verhältnismässig», sagt der ehemalige Basler Kriminalkommissar Markus Melzl zu 20 Minuten. Die Person in Bern sei offensichtlich dazu bereit gewesen, Leute zu verletzen und habe sich in einem geistigen Ausnahmezustand befunden. «Der Taser ermöglichte ein Überwältigen und eine Festnahme des Mannes und verhinderte womöglich Schlimmeres, wie beispielsweise verletzte oder gar tote Personen», so Melzl.