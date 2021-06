Gerhard Schröder - «Früher hätte ich mich auch nicht impfen lassen»

Mit seiner Frau Soyeon Schröder-Kim habe er in der Corona-Pandemie so viel Zeit wie noch nie verbracht, sagt der Altbundeskanzler.

Darum treffen sich Biden und Putin in Genf

Über das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf sagt Schröder: «Die beiden wollten offenkundig nicht, dass es im einen oder anderen Land stattfindet.» Die Schweiz liege ungefähr in der Mitte der beiden Ländern und habe viel Erfahrung mit der Organisation internationaler Konferenzen. Der Gipfel könnte «Berechenbarkeit in den Beziehungen» schaffen, so Schröder. «Kein internationales Problem wird gelöst, wenn der eine versucht, den anderen zu isolieren.»