Früher hing man Babys zum «Lüften» aus dem Fenster

Ein Baby im Käfig? Und dann auch noch hoch oben in der Luft, aus dem Fenster gehängt? Was heute äusserst fragwürdig klingt, gehörte früher zum guten Ton.

1 / 12 Warum das Kind nur vors Fenster stellen, wenn man es auch in einem Käfig davor aufhängen kann. Das dachten sich Anfang des 20. Jahrhunderts einige Mütter in den USA. Getty Images Auf die Idee gebracht – so heisst es – hatte sie der New Yorker Kinderarzt Luther Emmett Holt. Der hatte 1884 in einem Buch empfohlen, den Nachwuchs regelmässig frischer Luft auszusetzen. Vorgestellt hatte er sich, dass die Kleinen in Körbchen einfach vor ein offenes Fenster oder – falls vorhanden – auf den Balkon geschoben wurden. Wikimedia Commons/History of Medicine/PD Doch dabei beliessen es die Mütter der Zeit nicht. Sie setzten oder legten ihre Kleinen kurzerhand in einen Käfig, den sie vor dem Fenster platzierten. Eine der ersten Frauen, die diesen Weg ging, … Getty Images

Darum gehts Was heute unvorstellbar ist, war Anfang des 20. Jahrhunderts ganz normal.

Das gilt auch für die sogenannten «baby cages».

In die Drahtkäfige setzte man damals Säuglinge und Kleinkinder zum Lüften und hängte die Konstruktion aus dem Fenster.

Der Zweite Weltkrieg liess den Trend verebben. Erhöhtes Verkehrsaufkommen und Sicherheitsbedenken setzten ihm den finalen Stoss.

Skandinavische Eltern wissen, wie wichtig frische Luft für den Nachwuchs ist. Deshalb lassen viele von ihnen ihre Babys draussen Mittagsschlaf machen (siehe Video). Auch der New Yorker Kinderarzt und Klinikdirektor Luther Emmett Holt war sich von der Bedeutung von Aufenthalten im Freien bewusst.

In Skandinavien schlummern Babys auch heute noch bei eisigen Temperaturen draussen vor der Tür. 20min/fut

Holt empfahl in seinem Buch «The Care and Feeding of Children» (1884), den Nachwuchs regelmässig frischer Luft auszusetzen. Diese sei «erforderlich, um das Blut zu erneuern und zu reinigen». Das sei für die Gesundheit und das Wachstum ebenso wichtig wie gutes Essen. «Der Appetit wird gesteigert, die Verdauung verbessert, die Wangen werden rot, und alle Zeichen der Gesundheit werden sichtbar», zählte er die Vorteile auf. Ihm schwebte vor, dass die Kleinen in Körbchen einfach vor ein offenes Fenster oder – falls vorhanden – auf den Balkon geschoben wurden. Doch dabei beliessen es die Mütter nicht.

«Ich wusste absolut nichts über die Handhabung oder das Füttern eines Babys»

Eine der Frauen, die Holts Rat nachkam, war Eleanor Roosevelt, UNO-Diplomatin, Menschenrechtsaktivistin und Ehefrau des späteren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 1906 kaufte sie einen Hühnerdrahtkäfig. Diesen hängte sie aus dem Fenster ihrer Wohnung an der East 36th Street und legte die kleine Anna für ihre Nickerchen hinein.

Allerdings nicht für lang. Denn ein besorgter Nachbar drohte, sie bei der New Yorker Kinderschutzorganisation Society for the Prevention of Cruelty to Children zu melden. Wohl auch, weil Roosevelt ihre Tochter – ebenfalls aufgrund eines ärztlichen Rats – schon mal weinen liess. «Ich wusste absolut nichts über die Handhabung oder das Füttern eines Babys.» Später erklärte sie, damals aus allen Wolken gefallen zu sein: «Ich dachte, ich sei eine sehr moderne Mutter.»

1922 wurden die «baby cages» zum Patent angemeldet

Auch am anderen Ende der USA war eine Frau überzeugt von der Idee, Kinder zum Lüften aus dem Fenster zu hängen: Im Jahr 1922 meldete Emma Read aus Spokane im Bundesstaat Washington ihren «portable baby cage», einen tragbaren Baby-Käfig, zum Patent an. In dem Antrag ist erklärt, dass der Käfig auch als Schlafplatz dienen könnte und abnehmbare Vorhänge haben solle, die verhindern, dass Zugluft entsteht. Eine Art Dach sollte die Kleinen vor allem schützen, was von oben kommen würde.

Erteilt wurde das Patent für den «herzustellenden Artikel für Babys und Kleinkinder, der an der Aussenseite eines Gebäudes vor einem offenen Fenster aufgehängt werden kann», um Babys oder Kleinkinder darin mit ihrem Spielzeug zu platzieren, am 13. März 1923. Begründet wurde die Entscheidung mit der Feststellung, «dass es bei der Erziehung und angemessenen Unterbringung von Säuglingen und Kleinkindern in überfüllten Städten grosse Schwierigkeiten gibt, und zwar auch aus gesundheitlicher Sicht».

Darum haben sich die Baby-Käfige nicht durchgesetzt

Es ist unklar, wie gross die Nachfrage nach den Käfigbalkonen war. Es gibt wenige Aufnahmen aus den USA aus dieser Zeit. Als unverzichtbar galten sie indes in den 1930er-Jahren in London. Zumindest aus Sicht des Chelsea Baby Clubs. Der stellte nämlich jedem Mitglied ohne Garten einen solchen «baby cage» zur Verfügung. 1935 erklärte das Royal Institute of British Architects das Element «Balcons pour Bébés» als unverzichtbar für jede Wohnung der Mittelschicht.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und den heftigen Luftangriffen auf London verschwanden die Babykäfige aber bald von der Bildfläche – zu gefährlich war das Lüften geworden. In den 1950er-Jahren tauchten sie dann wieder auf, aber so beliebt wie vor dem Krieg wurden sie nicht. Daran änderte auch dieser Werbefilm von 1953 nichts. Mitte des 20. Jahrhunderts ging der Verkauf merklich zurück. Geschuldet war dies wohl Sicherheitsbedenken und dem zunehmenden Verkehr auf den Strassen.

Frische Luft war auch für grössere Kinder angesagt

Anfang des 20. Jahrhunderts grassierte vielerorts die Tuberkulose, eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch Tröpfchen übertragen wird. Um die Ansteckungsgefahr für Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen so gering wie möglich zu halten, beschloss man – vor allem in den USA – sogenannte Freiluftschulräume einzurichten.

Der erste Schulraum wurde in einem leerstehenden Backsteingebäude in der Hauptstadt Providence geschaffen. Dafür wurde zunächst ein Stockwerk so umgebaut, dass es auf jeder Seite raumhohe Fenster hatte, die dann fast immer offen gehalten wurden. Der dadurch ständig herrschende Durchzug sorgte dafür, dass die Konzentration an Tuberkulose-Erregern im Raum tief blieb.

1 / 20 Vor rund 100 Jahren wütete die Tuberkulose. Die bakterielle Infektionskrankheit bedrohte viele Menschen weltweit. (Im Bild: Eine Riesenspinne, welche für Tuberkulose steht, fängt in ihrem Netz die Menschen ein, erstellt vom italienischen Roten Kreuz) Wikimedia Commons/Wellcome Images/CC-BY 4.0 Trotzdem fand vielerorts Schulunterricht statt, so wie hier in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island. Dieser war – dank der Idee zweier Ärztinnen – deutlich luftiger als man ihn sonst kennt. Library of Congress/George Grantham Bain Collection Der erste wurde in einem leerstehenden Backsteingebäude in der Hauptstadt Providence geschaffen. Dafür wurde zunächst ein Stockwerk so umgebaut, dass es auf jeder Seite raumhohe Fenster hatte, die dann fast immer offen gehalten wurden. (Im Bild: das Gebäude heute) Wikimedia Commons/Kenneth C. Zirkel/CC BY-SA 3.0

Wie findest du die Idee der Baby-Käfige? Das ist doch eine klasse Idee! Nachvollziehbar, aber viel zu gefährlich. Ich find allein die Idee völlig irre. Dazu habe ich keine Meinung.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!