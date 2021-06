Bier-Sommelière Gaby Gerber - «Früher war alkoholfreies Bier nur ein Problemlöser»

Gaby Gerber, wie wird man Bier-Sommelière? Es gibt zwei Wege: Zur Diplom Bier-Sommelière, dem international anerkannten Titel, kann man sich bei der Brau-Akademie Doemens in München ausbilden lassen, eine kürzere Ausbildung ist auch in der Schweiz möglich. Dort erwirbt man im Rahmen eines Seminars innert acht Tagen das Zertifikat zum Schweizer Bier-Sommelier/Sommelière. Die Unterrichtseinheiten können später auch für den Erwerb des internationalen Titels angerechnet werden.

Für wen ist diese Ausbildung gedacht? Für alle, die Bierinteressierte beraten und das Wissen rund um Bier vertiefen wollen. Vor zehn Jahren war ich die erste Diplom-Biersommelière der Schweiz. Ich habe diese Ausbildung gemacht, weil ich bereits viele Jahre in der Bierbranche tätig war, gerade das Besucherzentrum von Feldschlösschen weiter ausgebaut hatte und meine langjährige Praxiserfahrung mit Bier weiter vertiefen wollte. Ich war dann auch zehn Jahre Dozentin und Prüfungsexpertin im Schweizer Bier-Sommelier-Lehrgang und traf dort auf die verschiedensten Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden kam aus der Gastronomie, das andere Drittel aus Brauereien und der letzte Teil waren Menschen mit grossem Interesse am Produkt. Darunter waren Zahnärzte und Zahnärztinnen, Geologen und Geologinnen und interessanterweise besonders viele Menschen aus der Informatik-Branche.

Was fasziniert Sie an Bier?

Ich finde die Volkstümlichkeit von Bier schön. Man kann spontan und unkompliziert ein Bier trinken gehen, das Getränk hat etwas Verbindendes. Gleichzeitig ist es aber auch geschmacklich ein hochkomplexes Getränk mit vielen Nuancen. Wenn man bedenkt, dass es nur schon in der Schweiz weit über 100 Biersorten gibt, zeigt das, wie gross die Biervielfalt in unserem Land mittlerweile ist. Ausserdem entsteht Bier aus wenigen natürlichen Rohstoffen, die auf unterschiedliche Art die verschiedensten Aromen und Geschmacksrichtungen hervorbringen.