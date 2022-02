Samantha Allen hat PCOS: «Früher wurde ich gemobbt, heute mache ich anderen Mut»

«Ich wurde Chewbaca genannt», erzählt Sam Allen (in Anlehnung an die haarige Kreatur aus der Star Wars-Saga) in einem Artikel der «New York Post». Die 28-jährige US-Amerikanerin leidet am polyzystischen Ovarialsyndrom, einer Hormonstörung, die unter anderem für die vielen Haare auf ihrem Körper und in ihrem Gesicht verantwortlich ist.